Wmo Radar blijft

OVERSCHIE- Het welzijnswerk in de gemeente Rotterdam is dit jaar opnieuw aanbesteed. De komende jaren blijft Wmo Radar de welzijnspartner voor Overschie. Met deze uitkomst van de aanbesteding is het welzijnswerk in Overschie de komende drie jaar ondergebracht bij Wmo Radar. En er is nog twee keer verlenging mogelijk voor één jaar. Han Paulides, directeur van Wmo Radar, vertelt over de activiteiten in Overschie. 'We zijn hier begin 2016 als nieuwe welzijnspartij binnengekomen. We hadden een frisse start met een aantal nieuwe mensen én medewerkers die het gebied al van haver tot gort kenden. Die ploeg heeft de afgelopen twee jaar veel van de grond gekregen. Zeker ook dankzij de samenwerking met de gebiedsorganisatie en de gebiedscommissie. De pas geïnstalleerde Jongerenraad is daar een mooi voorbeeld van. Met OverschieWerkt, een intensief trainingsprogramma van vijf weken, hebben we acht Overschieënaars aan het werk geholpen. En buiten dat programma hebben we tien mensen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk in Het Prachthuis. Dankzij de ondernemers van Business Plaza hebben zij nu een baan. De komende tijd gaan we voortborduren en uitbouwen. Bijvoorbeeld via 'Vet Goed' een programma waarin we mensen activeren via sport, bewegen en voedingsadvies. Of de start van 'Walking Football' voor 65-plussers.' Meer informatie: www.wmoradar.nl.