Vierde Truckrun op 9 december

OVERSCHIE- Dit jaar gaat voor de 4e keer Truckrun Rotterdam door Overschie rijden. U weet wel, die stoet met verlichte vrachtwagens waar mensen met een beperking in mee mogen rijden als passagier. Dit jaar rijden ze op 9 december. De Truckrun was destijds begonnen als eenmalig. Het bleek echter zo'n enorm succes te zijn dat Stichting De AchterTuin door gegaan is en we nu dus voor de 4e keer gaan rijden. Tijdens deze rit glunderen de passagiers met een glimlach van oor tot oor. Vele kijken een heel jaar uit naar deze rit en tellen de nachtjes slapen tot het weer zover is. Ook het publiek langs de route geniet minstens net zoveel van deze stoet en er wordt ook menig traantje weggepinkt bij het voorbij rijden. Uiteraard kunnen we dit niet alleen, daar er best wel wat geld voor nodig is om dit te organiseren. Gelukkig is de gebiedscommissie bereid een deel voor hun rekening te nemen. Verder is de organisatie geheel afhankelijk van sponsoren en donaties om het weer mogelijk te maken. Ook u kunt een steentje bijdragen dit mogelijk te maken voor deze mensen. Ga naar www.truckrunrotterdam.nl en doe een donatie. Iedere Euro is er 1 zeggen zij altijd. Ook gadgets zijn meer als welkom om de passagiers na afloop in een tasje mee te kunnen geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@truckrunrotterdam.nl Hopelijk mogen ze ook op uw steun rekenen. U kunt uw beloning in ontvangst nemen door een grote groep enorm blijde mensen met een beperking in de wagens voorbij te zien komen. Dit is voor hun de dag van het jaar. Passagiers kunnen zich nog inschrijven via bovenvermeld e-mailadres.