Klokgelui Samen geloven

OVERSCHIE- Het dagelijks leven gaat gestadig verder, we bevinden ons al weer in het nieuwe seizoen, de herfst is begonnen. En elke dag, elke week en elke maand hebben hun eigen gebeurtenissen, ervaringen en herinneringen. Sommige activiteiten kunnen we zelf organiseren en we bepalen dan zelf wanneer we dat doen en hoe het zal verlopen. Andere zaken overkomen ons, of anderen, elders in het land of de wereld. Het zijn zaken die we als mens niet in eigen hand hebben en we moeten ons ernaar schikken. We moeten er mee om leren gaan, als dat nog mogelijk is. Via het nieuws komt er zo veel tot ons: zo veel natuurgeweld, zo vaak een aanslag, zo vele kinderen en mensen op de vlucht. Op momenten van stilte komt vaak de vraag in ons op, waarom moet ik dit meemaken, waarom moet mij dit overkomen. Zeker wanneer het onplezierige ervaringen zijn, zien we ernaar uit dat het snel weer beter mag gaan. Dat problemen worden opgelost, dat zieke medemensen mogen herstellen. Dat we samen het verlies van een naaste kunnen dragen. Iedereen beleeft en verwerkt dit op zijn eigen manier. Hoe bijzonder is het dat iedereen wel altijd met zijn vragen en twijfels, zijn bedenkingen en gebeden bij God terecht kan. Elke dag, elke week, elke maand. We mogen er dankbaar voor zijn, dat er ook voor ons gebeden wordt. We mogen een voorbeeld hebben aan de H. Franciscus, die we begin oktober gedenken. Hij wilde mensen dichter bij God brengen, daarom is hij een voorbeeld voor jonge en volwassen mensen geworden. Mag hij ons leren gelukkige mensen te zijn, omdat we weten en ervaren dat God dicht bij ons is, elke dag van ons leven.

Pastor Gerda Martens