Klokgelui Amy, Ivan en Eve

OVERSCHIE- Ik zou kunnen schrijven over de bril die ik kwijtraakte. Ik deed in Biddinghuizen mee met de Mud Masters, een obstakelkoers over twaalf kilometer. Een van de obstakels was een brede sloot waar je via een touw naar de overkant moest, aan handen en voeten hangend. Net zoals de meesten haalde ik het niet en viel ik in het water. Toen ik op de oever klom, voelde ik aan mijn gezicht en dacht: waar is mijn bril? Die lag dus midden in de sloot in een dikke laag modder. De obstakelkoers kreeg er een onverwacht obstakel bij.

Ik zou kunnen schrijven over het regeerakkoord. De coalitiepartijen vinden dat ze een degelijk akkoord hebben waarin iedereen erop vooruit gaat. Diverse oppositiepartijen vinden zo ongeveer dat de bondscoach van het Nederlands elftal nog een beter regeerakkoord had kunnen schrijven. Zelf denk ik dat het gebalanceerd is, wat inhoudt dat zowel links als rechts er goede en slechte punten uit kan halen.

Over dat elftal zou ik ook kunnen schrijven, maar ik heb een Belgische vriendin dus ik juich maar met hen mee.

Nee, ik schrijf nu over Amy, Ivan en Eve. Wie? Amy is een tiener in de Verenigde Staten, die in handen kwam van een loverboy, beter gezegd pooier. Ivan is een man in Oekraïne die beter betaald werk zocht om de kankerbehandeling van zijn vrouw te kunnen betalen, maar die werd uitgebuit en gedwongen te werken voor bijna niets. Eve is een zevenjarig meisje in Thailand, die door haar eigen familie gedwongen werd elke nacht acht uur te dansen voor toeristen, met drugs om het vol te houden. Waar dat op neerkomt, is: moderne slavernij. Slavernij is niet alleen iets van lang geleden, pak 'm beet de zeventiende eeuw, toen Nederland er helaas een goede boterham mee verdiende. Nee, het is van nu. En het is niet alleen iets van ver weg: loverboys en gedwongen prostitutie komen ook in Nederland voor. Afgelopen zaterdag liep ik met misschien wel honderd anderen in een lange rij door Rotterdam om hier aandacht voor te vragen. Het was een wereldwijde actie van A21, een organisatie die zich inzet om deze moderne slaven te bevrijden. Bij Amy, Ivan en Eve is dat gelukt. Vele anderen wachten nog op bevrijding.

Dus daar schrijf ik over, want dat is belangrijker dan een bril, een regeerakkoord, een elftal. Helpt u mee?

Maurits van Rees

Nederlands Gereformeerde Bethelkerk

https://www.bethelkerkoverschie.nl