Oscar-winnaar Moonlight in Theater Musica

OVERSCHIE/ Cineschie draait op vrijdag 6 oktober de Amerikaanse film Moonlight in Musica. De film won dit jaar de Oscar voor beste film en was publieksfavoriet op het Filmfestival Rotterdam. Moonlight volgt het opgroeien van de zwarte Chiron in een achterbuurt in Miami. We zien hem als kind, tiener en volwassene, steeds gespeeld door een andere acteur. Hij heeft weinig steun aan zijn verslaafde moeder en worstelt met zijn ontluikende seksuele gevoelens. Steun krijgt hij nog het meest van een drugsdealer. De poëtische film is gebaseerd op een toneelstuk en op de eigen ervaringen van regisseur Barry Jenkins. Moonlight begint vrijdag 6 oktober om 20.30 uur in Theater Musica aan De Lugt 17. Kaartjes kosten 5 euro.

Reserveren: 010-4371361 of musicasenc@rotterdam.nl http://www.freewebs.com/theatermusica