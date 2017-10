Feestelijke avond bij Ladies Night

Door Ada Van Noordwijk

OVERSCHIE- Eindelijk was het dan zo ver! Vrijdagavond 29 september vond in de Grote Kerk van Overschie de lang van tevoren aangekondigde Ladies Night plaats. Bedenkster en organisatrice Loes Groen van Groen Wellness aan de Burgemeester Baumannlaan heeft er alles aangedaan om bekendheid te geven aan dit evenement. Vanaf het moment dat zij bij de Gebiedscommissie om subsidie vroeg en kreeg, ging zij enthousiast aan de slag. Er verschenen overal in Overschie grote posters waarop stond dat het thema van deze avond Gezond en Welzijn zou zijn. Aangekondigd werd: een modeshow van conceptstore Van Alles, een dansdemonstratie van Da-Dance studio, een zumba clinic van M&M Aerobic-Studio o.l.v. Marjan Merbis, lokale ondernemers die hun producten aanbieden, lekkere hapjes en drankjes en een loterij voor het goede doel: Stichting Dierenlot. Het beloofde een feestelijke avond te worden die opgeluisterd zou worden door de damesband Four Mixx. En dat werd het ook!

Bij de ingang van de kerk werd men hartelijk verwelkomd door gastvrouw Margriet Mühren. Meteen bij binnenkomst hoorde men muziek en zang die afkomstig was van de damesband Four Mixx. De geweldige akoestiek van de Grote Kerk maakte dat de vier zingende, swingende en goed uitziende dames zeer goed tot hun recht kwamen. Loes Groen kwam me tegemoet lopen en op mijn vraag: "Hoe is dit leuke evenement tot stand gekomen?", antwoordde zij: "In de praktijk van mijn massagesalon 'Groen Wellness' aan de Burgemeester Baumannlaan kwamen vaak vragen voorbij over gezondheid, diëten en huidverzorging en ik vond het interessant om dit alles bij elkaar te voegen. Zo ontstond het idee om een avond te organiseren alleen voor vrouwen en alles wat vrouwen interesseert."

Dat het deze avond niet alleen ging om gezondheid, welzijn en voeding maar ook over mode, sierraden, leuke dingen voor in huis werd meteen duidelijk door de diversiteiten die in de vele kraampjes uitgestald waren. Zo zagen we kunstenares Nicolette Stierman die prachtige dingen maakt van keramiek voor in huis maar ook sierraden, een kraampje waar bijenhoning gekocht, maar ook een (bijen) koningin geadopteerd kon worden. Er was een kraampje van Jacky's Lunch waar je bij gastvrouw Esther Lagerwij kon genieten van lekkernijen en heerlijke smoothies. Vooral die met spinazie is zeer aan te bevelen! Ook aan de nagels werd gedacht, die kon men laten verzorgen en mooi laten maken met lak en gel. Prachtige sierraden die voor het verbeteren van je gezondheid kunnen zorgen waren te zien en te koop uiteraard, heerlijke Thaise hapjes gemaakt door Pornshita van Siam Kitchen kon men proeven, men kon zien dat de Tupperware artikelen erg met de tijd zijn meegegaan, want de opbergbakjes en gebruiksvoorwerpen zijn er nu in de leukste felle kleurtjes. Dan kwam er een wervelende modeshow van conceptstore Van Alles, waar de modetrends voor het komende winterseizoen geshowd werden. Erg leuk, goed draagbaar en betaalbaar. Er kwam een schitterende dansdemonstratie, er was een zumba clinic met dansende dames, kortom, het was een zeer afwisselend programma. Het aanbod van de plaatselijke ondernemers was groot en divers, echt te veel om alles onder de aandacht brengen.

Bent u niet een van de ruim 350 bezoekers geweest dan heeft u erg veel gemist! Het was werkelijk een geweldig leuke avond, met plaatselijke ondernemers, heerlijke hapjes en drankjes, leuke shows en demonstraties, met tot slot een loterij voor het goede doel Stichting Dierenlot met vele prijzen. De geweldige damesband Four Mixx zorgden de hele avond en tot in de laatste uurtjes voor een feeststemming .

Deze Ladies Night Overschie was een succes! Goed gedaan Loes Groen.