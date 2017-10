Welkom bij Gelegenheidskoor in Grote Kerk

OVERSCHIE- Afgelopen zondag is er met een aantal enthousiaste leden onder leiding van Kees van der Meer voor de 1e keer gerepeteerd met het Gelegenheidskoor voor Kerst. Nieuwe zangers en zangeressen zijn nog steeds van harte welkom. We zingen in ieder geval tijdens de Lichtjesavond op 15 december en het kerstfeest voor de ouderen op 19 december. Daarnaast tijdens een of meerdere kerstvieringen in de Grote Kerk. Het repertoire is niet al te moeilijk, dus houd je van zingen, kom er bij en voel je welkom! Deelname is gratis en de muziek wordt verstrekt. Wie mee wil zingen is op zondagavond van harte welkom in de Grote Kerk van 19.30 – 21.15 uur. In de pauze drinken we koffie/thee van de onvolprezen Hillie.