Cineschie draait muzikale roadmovie Waterboys

OVERSCHIE- De Nederlandse humoristische roadmovie Waterboys draait vrijdag 3 november in Musica. Vader en zoon vinden elkaar weer in Schotland, met muziek van de rockband The Waterboys. Misdaadschrijver Victor (Leopold Witte) is na zijn zoveelste avontuurtje uit huis gezet door zijn vrouw. Zoon Zack is ook gedumpt door zijn vriendin. Ze besluiten samen naar Schotland te reizen, waar Victor zijn nieuwe boek gaat promoten. Langzaam groeien de tegenpolen naar elkaar. Victor de casanova, Zack de gevoelige cellist. Ze delen in elk geval de liefde voor de muziek van de Schotse band The Waterboys, die ook nog even opduikt in de film.

Waterboys is geregisseerd door Robert Jan Westdijk (Zusje, Phileine zegt sorry). De film begint vrijdag 3 november om 20.30 uur. Kaartjes kosten 5 euro.