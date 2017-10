Museum verweesde kunst

OVERSCHIE- De fly-over van het Kleinpolderplein is over een paar jaar niet meer nodig voor het verkeer want dan is de omlegging A13/A16 klaar. De vraag is wat er mee moet gebeuren. Het zou een stadsboulevard kunnen worden: een fiets- en voetgangersroute van en naar het centrum van de stad. Ruud Reutelingsperger van kunstenaarsgroep Observatorium vindt dat een prima plan. Samen met de stichting Kleinpolderplein Park werkt hij aan een museum voor verweesde stadscultuur. 'Het idee van kunst aan gebouwen en op straat is ontstaan tijdens de wederopbouw. Men vierde daarmee het feit dat er weer gebouwd kon worden. En die gedachte is nog steeds heel Rotterdams. Als er iets nieuws komt, is kunst bijna altijd een onderdeel. Kunst maakt de omgeving aangenamer. Omdat wij die stadsboulevard Kleinpolderplein als toekomstvisioen levend willen houden, maken we de omgeving van de fly-over mooier en prettiger. We plaatsen op de sokkels steeds meer beelden die geen plek in de stad meer hebben. Een van die verweesde beelden staat op de foto. Wie weet waar het vroeger stond?' Mail het antwoord naar ruud@observatorium.org.