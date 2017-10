Organisatie druk met Overschiese Kerstmarkt

OVERSCHIE- Hoewel de winter nog moet komen en ook St. Nicolaas z'n intrede nog moet doen, toch maar alvast 15 december in uw agenda noteren, want van 18.00 – 21.00 uur is er weer een Kerstmarkt in de Overschiese Dorpsstraat en die mag u ook dit jaar niet missen. De organisatoren van Museum Oud Overschie zijn al volop in de weer om er een mooi evenement van te maken en op dit moment zijn er al bijna 50 deelnemers genoteerd. Met nog een kleine 2 maanden te gaan is de verwachting dat het record aantal kramen van vorig jaar opnieuw wordt overtroffen. Daarbij veel nieuwe deelnemers met nieuwe producten, mooi voor uw inkopen voor Kerstmis. Ook zijn er winterse lekkernijen, dus wanneer u vroeg komt en nog niet gegeten hebt hoeft u geen honger te krijgen. Tijdens de Kerstmarkt zullen de kerken hun deuren weer openen en kunt u terecht in die mooie gebouwen in de Overschiese Dorpsstraat en aan de Delftweg. Kerstzang, glühwein, oliebollen en de Kerstman zelf zorgen er voor dat jong en oud kan genieten van de kerstsfeer.

Kortom, de Kerstmarkt Overschie pakt uit met een bonte verzameling van artikelen, met muziek en een (hart)verwarmend drankje. Informeer dus nu alvast familie, vrienden en kennissen; kom allemaal op vrijdagavond 15 december naar de Overschiese Dorpsstraat en ontmoet elkaar in de speciale sfeer van de nostalgische omgeving van oud Overschie. Te zijner tijd zal het programma voor die avond verspreid worden via de media en via affiches en folders bij winkels en instellingen.