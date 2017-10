Voedselbank dringend op zoek naar nieuwe locatie en vrijwilligers

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – De voedselbank heeft binnenkort geen plek meer om zich te huisvesten. Lange tijd was de voedselbank gevestigd bij de Marokkaanse stichting aan de Van Noortwijckstraat. "Die waren ontzettend vriendelijk en behulpzaam vertelt Tineke Pranger. (Voorzitter Diaconie Grote Kerk Overschie) Maar omdat er nu ook vlees bij de pakketten zit dus ook varkensvlees kan dit echt niet meer in de Moskee". "Ze hebben ons geprobeerd te helpen om ons een ruimte buiten aan te bieden door een container te laten plaatsen maar dat was erg onpraktisch en te omslachtig. Dat heeft dan te maken met vergunningen en elektriciteit aanvragen". Op dit moment zit de voedselbank bij Plein13 in Flat Abshove. Maar WMO Radar moet stoppen met hulp aan de voedselbank. Dat heeft weer te maken met allerlei procedures en dat er geen uren meer over zijn. Ook heeft dit te maken met dat WMO Radar het nu te druk heeft met schuldhulpverleningen. Kortom, wederom is er dus geen plek meer voor de voedselbank huisvesting. "Los van de locatie zegt Tineke Pranger is, dat ook de vrijwilligers op hoge leeftijd zijn en dit niet langer kunnen doen omdat het best zwaar werk is om met al die kratten te sjouwen". Waar we naar op zoek zijn is dus een ruimte waar een vriezer en een koelkast in kan staan en waar we kratten neer kunnen zetten". Er worden minimaal 35 pakketten klaar gemaakt. Op dinsdagmorgen komt de voedselbank dit in grote kratten brengen, die worden dan gesorteerd en mensen die recht hebben op een pakket komen die dan later die dag ophalen. Wat we ook graag willen hebben is iemand die allround aanwezig is en die met WMO Radar, de voedselbank in Rotterdam en de kerken samen kan gaan coördineren wanneer er bijvoorbeeld acties zijn. Wij doen eens per jaar met Hemelvaartsdag een actie om voedsel op te halen. Er is een actie rond de Kerst als reserve om iets aan mensen te geven die dat nodig hebben. Waar zijn we dringend naar op zoek? Naar een ruimte die voldoet aan onze wensen zoals eerder werd beschreven, naar vrijwilligers die op dinsdag de pakketten klaarmaken en neerzetten om afgehaald te kunnen worden. En naar iemand die zegt: "Nou ik wil wel allround coördinator worden om de contacten te onderhouden". Misschien is er iemand bereid in Overschie om dat te kunnen doen of weet iemand een passende ruimte voor de voedselbank huisvesting en het liefs gratis natuurlijk. Maar als dat niet mogelijk is kunnen wij altijd kijken met behulp van de kerken of we een deel van de huur kunnen betalen.

Voor informatie of contact over deze dringende vragen kan men contact opnemen per email met Betty Malhoe: voedselbankov@gmail.com of met Tineke Pranger: tinekepranger@gmail.com Telefoon: 06-19408789