Makers Prentenboek Kinderboekenweek in Pop-Up Villa Zebra

OVERSCHIE- Wist u dat de makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek van dit jaar uit Overschie komen? Martijn van de Linden en Maranke Rinck maakten samen het prentenboek Knikkeruil. Martijn illustreert en Maranke schrijft.

Op zaterdag 14 oktober van 15.00 u - 16.30 u geven Martijn van der Linden en Maranke Rinck een workshop bij de Pop-up van Villa Zebra in het kinderdagverblijf Bimbola. Vindt u het leuk om dit creatieve duo in het echt te ontmoeten met uw kinderen of kleinkinderen en een handtekening in het boek te krijgen? Martijn en Maranke lezen ook voor, tekenen, signeren en knikkeren. Kinderen kunnen zelf knikkers meenemen om te knikkeren, of hun eigen knikker en monsterpoortjes te maken, als ze dat durven.

Knikkeruil is een heel aantrekkelijk prentenboek geworden. Het verhaal is fantasierijk en grappig, de tekeningen prachtig van kleur, origineel en fris. Knikkeruil is meer dan alléén een boek. Je kunt er ook zelf knikkerwedstrijden mee houden. Een zakje knikkers krijg je er gewoon bij. Kortom, dit Prentenboek wil je absoluut hebben, voor je kinderen, je kleinkinderen, je buurkinderen of jezelf. Knikkeruil is te koop vanaf woensdag 4 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek, voor slechts € 6.95. De oplage is beperkt. Op is op.

Winnaars Griffel en Penseel

Behalve het Prentenboek voor de Kinderboekenweek maakten Martijn en Maranke samen ook het boek Tangramkat. Het stel viel daarmee dubbel in de prijzen. Zij wonnen er namelijk vorige week de Gouden Penseel (Martijn) en de Zilveren Griffel (Maranke) mee. De Griffels en Penselen zijn de belangrijkste prijzen die je in Nederland met een kinderboek kunt winnen. De Gouden Penseel wordt toegekend aan het best geïllustreerde boek van een Nederlandse illustrator. De Griffels zijn bestemd voor de best geschreven kinderboeken van het jaar. Win je ze alle twee, dan ben je samen echt heel goed!



Martijn van der Linden en Maranke Rinck, workshop Knikkeruil, zaterdag 14 oktober 15.00 u – 16.30 u. Pop-up Villa Zebra bij kinderdagverblijf Bimbola, Willem Hedaweg 3, Overschie. Kinderboekenweek 4 oktober – 15 oktober. De Pop-up Villa Zebra is ook open in de herfstvakantie.