Kinderboekenweek Voorstelling Het Spookje in bibliotheek

OVERSCHIE- Gruwelijk eng wordt het dit jaar tijdens de Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober. Tijdens de hele Kinderboekenweek kun je een griezelige speurtocht doen waarbij je moet voelen, ruiken en proeven! Op zaterdag 14 oktober vanaf 11.00 is de poppentheatervoorstelling "Het Spookje" van Koekla te bekijken in de bieb. Het Spookje vertelt over Thijs die niet kan slapen omdat hij bang is in het donker. Je weet maar nooit wie of wat je in het donker tegenkomt! Dan ontmoet hij een spookje, dat helemaal niet eng blijkt te zijn. Ze worden vriendjes en samen gaan ze naar het grote kasteel. In het kasteel ligt een klein meisje te slapen op een bed van rozen. Het lijkt wel zijn vriendinnetje Roosje. Waarom wil ze maar niet wakker worden? Een fantasievolle voorstelling geïnspireerd op het sprookje Doornroosje van de gebroeders Grimm. Leeftijd vanaf 4 jaar. Toegang is gratis maar wel met een toegangsbewijs te verkrijgen via de balie van de bibliotheek, of via http://bit.ly/2xLbzTL