Paddenstoelen peilen

OVERSCHIE- Zaterdag 14 oktober gaan de 010 Scharrelkids op zoek naar paddenstoelen. Jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar kunnen hier gratis aan meedoen. In deze tijd van het jaar zijn er genoeg paddenstoelen te vinden maar ze hebben zich vaak wel goed verstopt. We starten met zoeken op de Achterdijk, kruising Zuiderlaan (t.h.v. voetbalvereniging VOB) in Overschie. Speur jij ook mee tussen 10 en 12 uur? Schrijf je dan in bij Evelien (ivn@fijter.nl). Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 13 oktober. Voor meer info: https:// www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken en op Facebook: IVN Rotterdam