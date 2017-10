Wegens succes weer terug Griezelen met Villa Zebra

OVERSCHIE- Omdat het vorig jaar in de kerstvakantie zo ontzettend leuk was, komt Villa Zebra in de herfstvakantie weer naar Overschie. Kinderen van 3 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Het thema is 'Griezelen'. Als dat niet spannend is! Overschiese kinderen opgelet: in de herfstvakantie is vervelen er echt niet bij. Want Villa Zebra is terug met een spannend programma voor twee leeftijdsgroepen: 3 tot en met 6 en 7 tot en met 12 jaar. Bij Villa Bimbola zijn er acht dagen workshops en andere leuke dingen te doen. Met behulp van de Binnenspinnen, Groentegriezels en Schaduwschrikkers en veel 'slijm en snot' bouwen de kinderen aan de grote Griezelgrot. De workshops en andere activiteiten zijn verzonnen door kunstenaars die ze ook begeleiden. En alle mooie maaksels blijven bewaard tot na de spectaculaire afsluiting van de week: de Griezelgrottocht. Ook ouders zijn de hele week welkom om – terwijl hun kinderen druk bezig zijn – een lekker kopje koffie te drinken. Zaterdag 21 oktober kunnen alle kinderen (met familie en iedereen die mee wil) op griezeltocht. Natuurlijk in het donker! Villa Zebra Overschie aan de Willem Hedaweg 3 is van zaterdag 14 tot en met zaterdag 21 oktober elke dag open. Per dag kost deelname 1,50 euro. Met een Rotterdampas is het gratis.