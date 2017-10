Feestelijke afsluiting project Kinderboekenweek Regenboogschool

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Op 12 oktober jl. hadden de kinderen van de Regenboogschool aan de Delftweg een projectavond met een feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek. De kinderen presenteerden in de klassen hun zelf gemaakte werken en kunsten. Tevens waren er twee bijzondere gasten aanwezig tijdens deze afsluiting. Maranka Rinck (winnaar zilveren griffel 2017) en Martijn v d Linden (winnaar gouden penseel 2017) die deze avond hun prentenboek 'Knikkeruil' signeerden tijdens de boekenmarkt. Dit spannende verhaal gaat door als je het uit hebt, er worden knikkerzakjes bijgeleverd om net als Uil door de poortjes te rollen, het prentenboek is namelijk niet alleen een boek maar ook een knikkerspel.

Wieke Canosa directeur van CBS de Regenboog vertelde die avond wat er allemaal te doen was. "Er is een boekenmarkt, en wat bijzonder leuk is, is dat we de signering hebben van Maranka en Martijn, zij hebben de gouden penseel gewonnen voor de 'Tangramkat', en de zilveren griffel hadden ze daar al voor gekregen. Het boek 'Knikkeruil' is speciaal geschreven voor de Kinderboekenweek 2017 voor de onderbouw". "Het zijn tevens ook ouders van kinderen die hier op school zitten". In ieder lokaal (waar de kinderen heel de week hard hebben gewerkt) waren leuke presentaties te zien van wat zij gedaan hebben in die week. 'Tangramkat' is een lees en speelgoedboek waarbij kinderen de Tangramstukken in verschillende combinaties kunnen neerleggen waardoor een eindeloze hoeveelheid vormen ontstaat zoals vogels, een krokodil of een kat etc. Door de gehele school was het behoorlijk druk. In groep 4 B deden de kinderen deze avond hun uiterste best en hadden prachtige stukjes ingestudeerd met liedjes o.l.v. Juf Loes die er zelf ook als een heks uitzag en voor de gitaar begeleiding zorgde. Bij de kleuters van groep 1 2A een geweldig optreden van 'De wolf en de zeven geitjes' onder leiding van Juf Herma, ook daar stond de tent op zijn kop met enthousiaste kinderen en ouders. Bij groep 3A bij Juf Vera waren de kinderen bezig geweest met 'De Rattenvanger van Hamelen, gruwelijk spannend waarbij er griezelige tekeningen waren gemaakt, vleermuizen zijn geknutseld en op film vastgelegd die de ouders die avond konden bekijken. Bij Juf Carla van groep 3 B konden de ouders genieten van een filmopname van een toneelstuk waarbij alle kinderen mee hadden gedaan en van de griezelverhalen die waren verteld in het donker de afgelopen week. Op de boekenmarkt aanwezig: Bensmann & Blankstein waar het een drukte van jewelste was. En natuurlijk ook bij de signering van Maranka en Martijn. Een geweldig drukke projectavond ter afsluiting van de Kinderboekenweek met veel amusement van al die super kids daar op de Regenboogschool aan de Delftweg 46.

http://www.regenboogoverschie.net/