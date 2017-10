Lekker griezelen in het donker Overschie spookt!

Wie zaterdag 28 oktober 's middags en 's avonds de straat op wil, moet stalen zenuwen hebben. Verschillende buurten rondom het plantsoen aan de Pieter van Aschstraat vieren dan Halloween. En tot besluit komt iedereen samen gezellig griezelen en een feestje vieren in het plantsoen

Lilian van Ophemert is een van de initiatiefnemers van het halloweenfeest. Ze vertelt dat het op verschillende locaties plaatsvindt 'omdat de gebiedscommissie het belangrijk vindt dat verschillende wijken samenwerken en elkaar leren kennen.' Het feest begint in de eigen buurt en dan lopen de kinderen vanuit de verschillende plekken naar het centrale eindfeest. 'Ja, de meeste kinderen willen liever in hun eigen buurt trick-or-treat doen. Maar na een uurtje gaan alle kinderen via een spooktocht op weg naar het plantsoen. En dat is een heel spannende spooktocht want onderweg komen ze verschillende griezels tegen. Bij elke griezel moeten ze een opdrachtje doen en als ze dat goed doen, krijgen ze een letter. Met alle verzamelde letters moeten ze een woord maken. Dat woord is het codewoord voor het feest op het plantsoen. We beginnen in alle buurten met inschrijven om 18.30 uur en het centrale feest is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.' Meer informatie op de Facebookpagina van United010.