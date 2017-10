Lezing over familierecht in Museum Oud Overschie

OVERSCHIE- De laatste jaren zijn er veel veranderingen in het familierecht. Daarom organiseert Museum Oud Overschie, in samenwerking met Lint Notarissen, hierover op 10 november a.s. om 16.00 uur een informatiemiddag voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. De toegang is een vrijwillige bijdrage aan het museum Notaris mr. B. Zwaveling zal deze middag verzorgen samen met zijn collega, mr. L. van Veen. Tijdens deze middag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: het levenstestament, het erfrecht en het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018. Daarna is er kort de gelegenheid tot het stellen van vragen onder het genot van een (gratis) drankje. Ook wordt u een smakelijke maaltijd aangeboden.

Het levenstestament

Nu we allemaal ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, wordt het belang van een levenstestament steeds vaker genoemd. Een levenstestament is iets heel anders dan een testament. Een testament is een notariële akte waarin mensen vastleggen wie hun erfgenamen zijn als zij zijn overleden. Een testament werkt dus pas als na het overlijden, terwijl een levenstestament juist vóór het overlijden werkt. Verder zal tijdens deze middag ingegaan worden op de veranderingen in het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 en op onderwerpen zoals besparing van erfbelasting.

Voor deze lezing zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld u aan via info@museumoudoverschie.nl