Advies Volkstuinbeheer

OVERSCHIE- De gebiedscommissie heeft begin september wethouder Simons geadviseerd over het Beheerkader Volkstuinen. Hierin worden voor de komende periode verantwoordelijkheden verdeeld en zaken geregeld voor de Rotterdamse volkstuinen. Sinds 2014 wordt aan het nieuwe beheerkader gewerkt. De gemeente is eigenaar van de grond en heeft een nieuwe huurder gevonden in de Stichting Volkstuinenvereniging van Nederland. Deze stichting wordt de beheerder en gaat de grond verhuren aan de volkstuinverenigingen. Op 28 augustus heeft de gebiedscommissie met betrokken volkstuinders overlegd over het voorstel. In het advies aan de wethouder zijn vele voorstellen, vragen en ideeën van de Overschiese betrokkenen verwerkt. Een van de aanbevelingen is om het achterstallig onderhoud eerst goed in kaart te brengen zodat de gemeente het kan oplossen. De volkstuinverenigingen schatten het benodigde budget op 2 miljoen euro. Ook pleiten zij ervoor om de reductieregeling niet af te schaffen maar die onder te brengen bij de armoederegeling. De groep tuinders die het gereduceerd tarief betaalt, valt onder de doelgroep van die regeling. In het advies vraagt de gebiedscommissie ook aandacht voor de handhaving van de regels 'op de tuinen'. Vrijwilligers in de besturen vragen daarvoor ondersteuning vanuit de gemeente of de nieuwe stichting. Het beheerkader en het advies zijn te vinden op www.rotterdam.nl/overschie, bij de vergaderstukken van 4 september.