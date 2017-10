Rotterdamse stadsherder Martin organiseert extra herfstactiviteiten op de Belevenisboerderij

OVERSCHIE- In de herfstvakantie nodigt de stadsherder van Rotterdam, Martin Oosthoek, iedereen uit op zijn Belevenisboerderij. Met extra activiteiten rondom zijn schapen kunnen kinderen zich een dag vermaken op het boerenerf op het Rotterdams platteland. De verbouwing van de grote stal is nog in volle gang en ook een prachtige speelnatuurplek wordt op dit moment nog aangelegd. Herder Martin is enthousiast, ongeduldig en gooit de boel alvast open. 'De grote opening is in februari, maar er is nu al zoveel te zien en te doen. En in deze drukke tijden kan ik wel wat hulp gebruiken bij het melk geven aan de lammetjes', vertelt stadsherder Martin Oosthoek. Naast tientallen schapen met lammetjes zijn er ook kippen, konijnen, pony's en geiten in en rondom de Belevenisboerderij.

Van alles te doen in de herfstvakantie

Ook steekt de herder een vuurtje aan zodat kinderen popcorn kunnen poffen boven een vuurtje. En natuurlijk zal hij met zijn bordercollie demonstraties schapen drijven geven. Vrijwilligers laten zien hoe je wol kunt spinnen en hoe je die met natuurlijke verf kunt kleuren. Kinderen kunnen ook aan de slag met wol tijdens het knutselen met schapenwol, ofwel viltprikken. Alle informatie en openingstijden staat op www.belevenisboerderij.nl.