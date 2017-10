Ensemble Cantatrix weer in Overschie

Nu met Begin en Einde (een concert voor koor en strijkkwartet)

OVERSCHIE- In "begin en Einde" kijkt Cantatrix om zich heen naar meesters van toen en nu,die hun gevoelens uitdrukken in werken handelend over eenzaamheid, uitmondend in hoop.

Soms op eeuwenoude teksten. Sommige met een universeel karakter. Anderen zijn ter nagedachtenis aan iemand geschreven - de Let Peteris Vask schreef zijn Pater Noster voor zijn overleden vader - of voor een bepaalde gelegenheid.

Cantatrix verbindt in dit concert kwalitatief hoogstaande composities uit alle tijden waarvan vele deel uitmaakten van eerdere programma's. Daaronder ook Ubi Caritas III dat de bekende Amerikaanse componist Ola Gjeilo voor Cantatrix schreef. *Vocaal ensemble Cantatrix staat voor uitvoeringen met een hoorbaar plezier in het musiceren. Door het grote inlevingsvermogen zijn de concerten een beleving voor het publiek; dan spectaculair, vervolgens weer devoot en emotioneel.

Strijkkwartet: Cypresses Quartet

Dirigent: Hans Leenders



Vrijdag 20 oktober |20:15 uur | Grote Kerk, Overschie

Kaarten: www.cantatrix.nl (06-51213471)

Lezersactie

Win een van de 10 vrijkaarten (2 per juiste inzending) en geef het juiste antwoord op onderstaand meerkeuze vraag heeft ingeleverd:

Wanneer was Cantatrix eerder in Overschie?

A: in 2013 met het Belgisch koor de Polyfonen

B: in 2014 met de Matthäus Passie

C: in 2015 met de Messiah

D: in 2016 met Bach en de Noorderlingen

Stuur uw antwoord voorzien van naam en adres tot 13 oktober naar redactieOverschie@baruitgeverij.nl

of stuur per post Redactie Overschiese Krant Singel 55 2992 BN Barendrecht