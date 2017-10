Conferentie Vallen & Weer Opstaan in Theater Musica

OVERSCHIE- Tijdens dit gratis interactieve programma op 9 november van 10.00- 13.00 uur in Wijktheater Musica gaat Saskia Hameeteman-Blanker van Totaalplan met ons 10 verschillende vormen van verlies doornemen. Van het verlies van een baan tot aan het verlies van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en rust. Daarnaast geeft zij ook de tips en adviezen hoe je na dit verlies weer opstaat, waaronder: Verlies Van Zelfstandigheid: Hoe ik assertief leerde worden Verlies Van Kennissen: Omgaan Met Teleurstellingen en Verlies Van Energie: Hoe ik leerde mijn energie te behouden

Tijdens de conferentie is er ook de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en wordt er in de pauze een yoga workshop aangeboden, zodat u kunt focussen op datgene waar u mee bezig bent. Deze conferentie wordt u aangeboden door het Vrijwilligerscafé Overschie in samenwerking met Overschie Pact. Vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en wijkbewoners zijn allemaal welkom. Meld u snel aan door een email te sturen naar: 9november2017conferentie@gmail.com en meldt u vervolgens aan via de link die u toegestuurd krijgt.