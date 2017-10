Sneller met afspraak in Stadswinkel

OVERSCHIE- De stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek is voor Overschie de dichtstbijzijnde. U kunt er met en zonder afspraak terecht. Let op, met een afspraak heeft u voorrang in de wachtrij. Met afspraak: woensdag tussen 8.00 en 16.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 20.00 uur. Zonder afspraak: woensdag van 10.00 tot 15.00 uur en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Een afspraak maakt u telefonisch via 14 010 (burgerservicenummer nodig). Of online met uw DigiD via Mijn Loket op www.rotterdam.nl.