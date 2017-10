Meandros bij uitreiking Laurenspenning

OVERSCHIE- Linda Malherbe zal uit naam van het Verhalenhuis Belvedère donderdag 2 november de Laurenspenning in ontvangst nemen. De Laurenspenning wordt sinds 1959 uitgereikt aan personen of instanties als blijk van waardering voor hun inzet voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. Linda, samen met mede-initiatiefnemers Joop Reijngoud en Els Desmet en vele anderen, heeft Verhalenhuis Belvédère met succes tot een plek gemaakt 'waar werelden in de stad elkaar ontmoeten'. Er is muziek door Meandros, Annie Zhu, Omar Ka, Dennis Winter en band. Verhalen hoort u van Fidan Ekiz, Siebe Thissen, Adnan Alaoda samen met Marlies du Mosch, Gabby Bakker en Andreas Suntrop. Er worden hapjes geserveerd uit de volkskeuken van Bélvedère en op een groot scherm zijn foto's van Joop Reijngoud te bekijken. voor openingstijden en locatie meer info op Facebook https://www.facebook.com/Meandros-1619290628308113/ Verhalenhuis Belvédère https://www.facebook.com/VerhalenhuisBelvedere/