Onveilig geld pinnen bij ING automaat door zakkenrollers aan Baumannlaan

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Op Vrijdagmiddag 15 september deden wij al eerder melding in de Overschiese krant dat er zakkenrollers actief waren. De heer Eger werd die dag rond 14.00 uur gerold en er werd een aanzienlijk bedrag van zijn rekening afgehaald. De grote vraag was, hoe kwamen de zakkenrollers aan zijn pincode?

Op zondag 8 oktober jl. kreeg ik een verontrustend telefoontje van mevrouw Damen die rond 15.10 uur ging pinnen aan de Baumannlaan bij de ING. Ik werd benaderd n.a.v. het eerdere bericht in de krant van de beroving van de heer Eger. Tijdens het pinnen zag mevrouw Damen een 'flits' (weerspiegeling van de zon in de ruit van Verhage) en tot haar grote schrik zag zij in de zijruit van Verhage dat het complete toetsenbord van de pinautomaat zichtbaar was als een weerspiegeling. Behoorlijk zorgwekkend dus, want als er iemand achter je staat is het zo simpel als wat om een pincode te filmen of te fotograferen in de ruit. Hand erover heeft weinig zin omdat het spiegelbeeldig is. Met een telefoon kun je ver genoeg inzoomen om alles dichterbij te halen. Mevrouw Damen vroeg een voorbijganger dit met haar te testen en maakte er een foto van. Maar er was nog meer, vanuit Verhage kun je het zelfde doen zomaar vanachter een tafeltje in de hoek. Op twee manieren kunnen criminelen dus pincodes afkijken, je later beroven van je pinpas en geld opnemen.

Op maandag 9 oktober ging ik op onderzoek uit en eerlijk gezegd schrok ik van wat ik zag. Met mijn bevindingen en die van mevrouw Damen bracht ik een bezoek aan de ING en aan Verhage om dit toch wel riskante onveilige pinnen te melden. Diezelfde middag reed er een politieauto langs en die hield ik aan om te vertellen wat er loos was en liet de agenten zien bij een pinner hoe gemakkelijk het was om pincodes af te kijken. Er werd meteen een melding van gemaakt en uitgezet naar de wijkagenten. Op dinsdag 10 oktober sprak ik wijkagent Erwin Olsthoorn. Wat ik heb begrepen is dat de wijkagent gesproken heeft met een medewerkster van de ING en er zal in burger worden gesurveilleerd bij de pinautomaat. Op woensdag 11 oktober werd ik gevraagd om naar de ING te komen. Medewerkster en adviseur Diana Bier van de ING was van dit onveilig pinnen toch ook wel erg geschrokken en zeker na het zien van de foto. Er werd meteen een interne klacht ingediend naar de afdeling veiligheid gebouw van de ING. Er wordt dus hard gewerkt om aan dit onveilige pinnen een einde te maken. Met speciale dank aan de oplettende mevrouw Damen, de ING, Verhage en de Politie. Hopelijk kan dit probleem snel worden opgelost zodat er geen pinners meer de dupe worden van criminaliteit en berovingen. Voor nu: voor wie gaat pinnen aan de Baumannlaan, wees gewaarschuwd en kijk goed om je heen. Verdachte omstandigheden altijd melden natuurlijk bij 0900-8844 zolang het onderzoek bij de ING nog loopt.