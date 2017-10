Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Het schaakseizoen is inmiddels weer begonnen. Niet dat de spelers van SGO de afgelopen zomermaanden op hun lauweren hebben gerust. Een aantal speelden mee in de diverse zomertoernooien en ook de clubavonden op de vrijdagen in de zomervakantie waren redelijk bezocht. Maar in september begint het nieuwe seizoen pas weer echt. Dan starten de externe RSB en KNSB competities weer en mag er weer naar de meest exotische plaatsen zoals Waddinxveen worden afgereisd. Ook de interne competities op onze club zoals een meerkamp, jeugdmeerkamp, beker en ladder beginnen dan weer.

Het naar de 3e klasse RSB gepromoveerde SGO 4 heeft op donderdagavond in een uitwedstrijd een knappe zege 5-3 behaald op WSV 3. (Waddinxveen dus??) Op bord 1 kreeg Jurriaan een mooie aanval op de zwarte koningsstelling maar wist er helaas niet doorheen te breken, waardoor hij later in de partij in een niet te houden eindspel terechtkwam met een pion minder. Op bord 2 was ik ingevallen omdat Bram op het laatste moment afhaakte. De partij bleef lang gelijk opgaan tot mijn tegenstander een paar kleine foutjes maakte en ik het punt kon binnen harken met een simpel matje. Op bord 3 had Mario een licht ruimtevoordeel maar leek zwart een gevaarlijk initiatief op de damevleugel te krijgen. Mario moest behoorlijk in de keep maar kon met een stuk achter toch nog met een eeuwig schaak de half binnenhalen. Op bord 4 speelde teamcaptain Edwin een prima pot en de stelling bleef redelijk in evenwicht met een halfje als resultaat. Op bord 5 had Ruud met wit een stelling met tegenovergestelde koningen op het bord. De zwarte aanval kwam eerder op gang, terwijl Ruud verzuimde om vol op de zwarte monarch af te gaan. Zwart won een paar pionnen en later de pot. Op bord 6 boekte David zijn eerste externe overwinning. Een tijd lang moest hij zwaar in het defensief maar kon later in de partij gaan counteren op de damevleugel, hetgeen resulteerde in een mooie vrijpion en een punt. Op bord 7 overspeelde Daniel zijn tegenstander compleet in de opening en won een stuk. Helaas werd het stuk weer ingeleverd en werd het weer erg spannend. Uiteindelijk had Daniel een pion meer in een loper eindspel en zijn tegenstander moest zijn loper voor de vrijpion inleveren. Mooi uitgespeeld van Daniel! Op bord 8 had Martin een makkelijk avondje, want hij kreeg in de opening al een vol paard cadeau en wist het punt op een fraaie en foutloze wijze binnen te halen. Een prima start van het externe jachtseizoen!