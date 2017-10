Looptraining voor hele familie

OVERSCHIE- Zondagochtend 22 oktober kan het hele gezin lekker meetrainen met Loopgroep Overschie. Maar natuurlijk mag ook je buurman of een vriend of kennis meedoen en het is allemaal gratis. Er wordt niet alleen hardgelopen in ons mooie 16-Hovense Park, maar we pakken ook nog wat hindernissen en doen een estafettewedstrijdje. Kortom het wordt leuk en na afloop zal je met een voldaan gevoel naar huis gaan. Er wordt verzamelt om 10.00 uur bij speeltuin Levenslust aan de Kedichemweg 1. Kom in sportkleding. De training duur ruim een uur en is voor iedereen te doen, ook voor beginners, want ook met jou wordt rekening gehouden. De minimale leeftijd is 5 jaar. Voor meer informatie bel of mail je Aad 010-4151572 of aad.vandijk@zonnet.nl