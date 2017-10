Dames AGE-GGK aan kop

Door Ferrie van Heusden

OVERSCHIE- Na de eerste twee wedstrijden te hebben gewonnen kwamen de dames van Kethel Spaland op 7 oktober op bezoek. Ondanks deze wedstrijd waren de dames (en staf) al meer bezig met de kraker die de week erop zou gaan plaats vinden,tegen de op dat moment zijnde koploper Excelsior Maasluis. Voor aanvang tegen Kethel Spaland nog de koploper op doelsaldo, maar eerst geconcentreerd zijn tegen de dames uit Schiedam, belangrijk om het goede gevoel mee te nemen naar 14 oktober. Het begin was duidelijk dat we beter waren, de eerste 10 -15 minuten speelde Kethel Spaland best leuk mee, maar daarna kwam toch het klasse verschil boven water drijven.. Onze dames speelde zeer soeverein en zeer hongerig naar een … 15-0 winst. Door deze winst kwamen we ook die dag nog eens als koploper in de competitie te staan, het doelsaldo was nu beter dan de equipe uit Maasluis. Groot compliment naar de ploeg ,hongerig en gretig tot het einde (waarbij het einde in de tweede helft pas na een uur kwam, de scheids had waarschijnlijk verkeerde batterijen in zijn horloge gedaan…)

De week erop goed en fel getraind, want we wisten dat de ploeg uit Maasluis wel een ploeg zou zijn die voetballend goed moest zijn, zij hadden een doelsaldo van + 31 en wij van +36 . In de voorbespreking zag je al wat geconcentreerde maar zeker ook overtuigende en zelfverzekerde koppies. Ook direct aangegeven dat wij als team (al meer dan een jaar) niet verloren hebben en juist als team zo sterk zijn, onverslaanbaar…? Wie weet… Aangekomen en startende de wedstrijd was duidelijk dat bij de ploeg uit Maasluis een dame liep die meervoudig international is geweest, zeer goed voetballend en alle lijnen uit zetten.

Maar zij was alleen.. wij hebben een team…en in dat team zit onze Dutch Pitbull Marie van Laar.. Marie had de opdracht om de "kuiten" van deze dame vast te pakken en niet meer los te laten.. Als trainer heerlijk om op dat moment z'n dame in het elftal te hebben.. ze heeft "gebeten" en 89 minuten vastgehouden…. Nadat wij mooi op 1-0 kwamen was de dame 1 keer los en scoorde ze.. 1-1 dus. Onze ploeg had dit ook ff nodig, met zeer maar dan ook zeer goed voetbal en geconcentreerd verdedigen liepen we de eerste helft uit naar 1-3.

In de rust duidelijk aangeven dat zij zullen gaan drukken, blijf geconcentreerd, wij hebben zo veel scorend en voetballend vermogen dat er geheid meer kansen kwamen. Begin 2e helft was de Maassluise ploeg wat sterker, echter geen echte kansen. Wij kwamen door een mooie counter op 1-4… Door een vrij trap kwamen zij nog op 2-4, nog niets gewonnen dus ,blijven opletten dus. Wederom een counter van onze ploeg waarbij de 2-5 binnen werd geschoten…. Op dat moment was het verzet van de ploeg uit Maasluis gebroken, maar zeker ook conditioneel waren wij vele malen sterker. De score liep uit naar liefst 2-8… en eerlijk is eerlijk, als we de 1 op kansen tegen de keeper beter hadden afgemaakt was het wederom dubbele cijfers geweest.. De tegenstander gaf aan dat zij vandaag pech hadden..en inderdaad hebben zij pech.

Pech dat wij bij hun in de Poule zitten,als team veel completer met daarbij de kwaliteiten in scorend vermogen ,snelheid, concentratie en acceptatie van elkaar mag je spreken van pech voor elke tegenstander als ze tegen onze Dames aantreden…

Naast onze Marie en onze rechts back Sanne die er echt met kop en schouders boven uit staken moeten wij de complete ploeg een groot compliment geven, de werklust, de honger en wil om te winnen was nagenoeg perfect vandaag, groot compliment ook naar onze aanvoerster Esther, sturend en corrigerend de gehele wedstrijd als captain haar spel gespeeld. Als coach helemaal tevreden , je zou het zeggen maar tevredenheid leid naar gemakzucht, en daar moeten we nu goed voor waken.. ………Voor Marie en Sanne dan een 10, de rest een 9, 5. De 100% tevredenheid komt (misschien) aan het einde van het seizoen dan wel. 4 gespeeld, 44 voor en 2 tegen, het schip is veranderd in een Speedboot naar de titel…..

De (trotse) trainers.