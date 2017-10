Gezinssport op zondagochtend

OVERSCHIE- Zondagochtend 22 oktober kon je Loopgroep Overschie zien sporten in het 16-Hovense Park. Enkele ouders hadden hun kinderen meegenomen en gelukkig bleef de regen om 10,00 uur tijdens de training weg. Het verzamelpunt was Speeltuin Levenslust en daar vandaan ging het naar het mooie Overschiese Park. De kinderen lieten zien dat ze voor de meeste volwassenen nauwelijks onderdeden en waren zelfs vooraan te vinden. Na de looptraining werd over allerlei hindernissen gesprongen en daarna was er een spannende estafettewedstrijd tussen 3 ploegen die een felle strijd streden. Maar er werd ook geleerd hoe je moest kogelstoten en erg leuk vond iedereen het werpen met de foamspeer, die een mooi geluid geeft als je op de juiste manier werpt. Loopgroep Overschie is onderdeel van het door fysiotherapeute Dina Brezet opgezette laagdrempelige Gezond Bewegen. Wil je wat gewicht kwijtraken of simpelweg lekker sporten, dan kun je tegen minimale kosten meedoen en voor beneden de 18 jaar is het zelfs helemaal gratis. En een lidmaatschap is er al helemaal niet, zodat je nergens aan bent gebonden, dus wat houd je nog tegen?

De Beweeggroep traint vrijdagsochtends, de Loopgroep dinsdags- en donderdagsavonds en de atletiekclinics voor basisschooljeugd is woensdagsmiddags in het voorjaar en de Grote Vakantie. Meer informatie, bel of mail Aad 010-4151572 of aad.vandijk@zonnet.nl