Capoeira bij Coolibri

OVERSCHIE- Bij dans- en balletschool Coolibri aan de Zestienhovensekade geven ze ballet- en danslessen voor alle leeftijden. Sinds kort is het aanbod uitgebreid met capoeiralessen voor kinderen op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur Capoeira is ontstaan onder de Afrikaanse slaven in Brazilië. Het werd een manier om zich mentaal en lichamelijk te ontwikkelen en zich te verdedigen tegen de onderdrukkers. De slavernij is gelukkig al lang afgeschaft, maar capoeira bestaat nog steeds. Pedro Hagen Pimentel vertelt: 'Capoeira is een combinatie van muziek, dans en gevecht. Maar dan wel een gevecht tussen kameraden, zonder winnaar. De een heeft wat meer techniek, de ander een betere beheersing en de samenwerking brengt een 'goed gevecht' tot stand. Capoeira is, net als andere sporten, heel gezond voor lichaam en geest. Het is goed voor je zelfvertrouwen. Ritmegevoel is belangrijk. Het is leuk om te doen en mooi om naar te kijken.' Meer informatie op www.capoeiraschool.nl