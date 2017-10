Rotterdam The Hague Airport en Albeda gaan samenwerking aan

OVERSCHIE- Bestaande samenwerkingen tussen RTHA en Albeda zijn de basis voor een intentieverklaring die op donderdag 28 september getekend is. Het doel hiervan is om deze samenwerking strategisch verder uit te bouwen. RTHA en Albeda gaan de komende periode onderzoeken hoe dit kan worden ingevuld.

De strategische samenwerking richt zich op een duurzame invulling het onderwijs gericht op de luchtvaart en facilitaire dienstverlening in de regio. De beide partners willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Rotterdam en de regio. RTHA is bereid om medewerking te verlenen aan het versterken en realiseren van de onderwijsdoelstellingen van het Albeda, met name gericht op het inspirerend en effectief opleiden van studenten voor de regionale arbeidsmarkt. Het Albeda versterkt de al bestaande samenwerkingen en wil deze verder ontwikkelen met innovatie van het onderwijs om te komen tot een nog hoger dienstverleningsniveau dan de RTHA al heeft.

Ron Louwerse, directeur RTHA: "Voor beide is gastvrijheid een begrip. We hebben een natuurlijke match met Albeda over de inzet van dienstverlenende studenten en onze toekomstplannen. Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda gaf aan dat er een gezamenlijke vraag aan ten grondslag ligt: "We nemen beide onze verantwoordelijkheid in de relatie onderwijs/bedrijfsleven en in toekomstgericht opleiden waarin flexibiliteit de norm is". Directeur Bertho Rombout van de opleidingen voegt daaraan toe: "Het gaat erom wat er in de genen van beide organisaties zit en wat ons drijft. Voor mij is dat hospitality, dat is wat ons verbindt. Gezamenlijk leveren we ook een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Rotterdam."

Rotterdam The Hague Airport en Albeda verkennen tevens de mogelijkheid om de opleidingen Luchtvaartdienstverlening en Facilitaire dienstverlening op de luchthaven te vestigen.