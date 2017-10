De feestdagen komen er aan!

OVERSCHIE- Om maar meteen met de deur in huis te vallen: helaas is de prachtige boomverlichting die we al een aantal jaren hebben aan de Burgemeerster Baumannlaan aan het einde van zijn levensduur. Bomen groeien nu eenmaal en daardoor raken de lampstrings makkelijk beschadigd, bovendien spelen de weersomstandigheden ook mee waardoor dit soort verlichting maar drie jaar meegaat. Met de feestdagen in aantocht heeft het bestuur van de Ondernemers Vereniging Overschie overleg gehad met de gebiedscommissie en de gemeente ambtenaren en gekeken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Gezien de enorme kosten en de beperkte levensduur van sfeerverlichting in de bomen, hebben we de keus gemaakt om met grondspots te gaan werken. Alle bomen worden van onderaf aangelicht met lampen die verzonken in het trottoir worden geïnstalleerd. Deze lampen zullen uiteraard tijdens de feestmaanden aangaan maar kunnen ook het hele jaar door in de avonduren branden! De grondspots hebben een levensduur van meer dan 20 jaar - veel langer dus dan de 3 jaar van lampstrings in de bomen. Met financiële steun van de afdeling Economie van de gemeente kan de OVO de investering in deze nieuwe sfeerverlichting doen en is e.e.a. voor de lange termijn geregeld. Minder spectaculair dan de boomverlichting maar wel een duurzame oplossing waarmee we ons winkelgebied kunnen onderscheiden!

Nu het weer vroeger donker wordt is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor de veiligheid rond de winkels. We hebben voor ons winkelgebied begin dit jaar een 'eerste ster' certificering gekregen in het KVO project Keurmerk Veilig Ondernemen. Daar zijn we trots op en met de KVO stoeptegels op diverse plekken hebben we dit certificaat ook zichtbaar gemaakt. Binnenkort gaat de KVO projectgroep bespreken welke vervolg stappen we nu kunnen of moeten zetten om deze certificering te behouden. We vragen iedereen die op de thema's 'schoon, heel en veilig' zaken weet die niet kloppen of heeft u suggesties voor verbetering, laat het ons weten. E-mail aan info@ondernemersverenigingoverschie.nl en wij nemen contact met u op.

Het eerste feest is al over zes weken! Op 18 november komt Sinterklaas aan in Overschie, zoals gebruikelijk meert hij weer met zijn boot aan achter de Grote Kerk aan de Overschiese Dorpsstraat. Het ontvangst commitee is al druk in overleg met de intocht-piet over een leuk programma. We hebben afgesproken dat Sinterklaas even goed de tijd kan nemen om heel veel kinderen even te spreken – dus zorg dat je erbij bent! Trouwens … eigenlijk mogen we het nog niet verklappen … de intocht-Piet fluisterde iets over problemen met het Sinterklaas huis en we hebben één van de leegstaande winkels aan de Baumannlaan aangeboden. In de weken tot zijn verjaardag op 5 december kan Sinterklaas daar prima verblijven – de intocht-Piet gaat het verder overleggen dus wie weet lukt het – meer nieuws komt nog.