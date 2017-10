Kleinpolder Zuid-West

OVERSCHIE- De bouw van fase één aan de Josselin de Jongweg vordert gestaag. De huizen zijn allemaal verkocht en de eerste bewoners krijgen in het eerste kwartaal van 2018 de sleutel. De gebiedscommissie heeft advies uitgebracht over het inrichtingsplan van de omgeving.

In fase één van deze nieuwbouw worden 'grondgebonden woningen' gebouwd. Eengezinswoningen met voor- en achtertuin. Voor de bouw begon, lag er een groen gebied waar veel Overschieënaars wandelden en de hond uitlieten. De gebiedscommissie pleit in het advies over het inrichtingsplan voor behoud van zoveel mogelijk groen in de nieuwe buurt. Zo is er bijvoorbeeld ook een herplantplicht voor 55 bomen. Langs de Giessenbaan zou de groenstrook goed omheind kunnen worden, zodat er een wandelgebiedje voor de Overschiese hondenbezitters kan komen. Verder adviseert de commissie om, ook tijdens de bouw van de volgende fases, het speelplekje bij de Burgemeester Wijnaendtslaan te behouden. En het na de oplevering op te knappen en groener te maken.