Parkeer, slaap en vlieg

OVERSCHIE – Het Airport Hotel heeft een Park, Sleep & Fly arrangement samengesteld, voor reizigers die vertrek-stress willen voorkomen.

Heb ik alles wel mee? Niks vergeten? Waar laat ik mijn auto? Het hotel kent het en heeft daarom speciaal voor reizigers vanaf Park, Sleep & Fly arrangement samengesteld: voordelig uw auto bij het hotel parkeren, overnachten in een comfortabele kamer en gratis vervoer naar Rotterdam The Hague Airport met de airport shuttle. Informeer naar de mogelijkheden bij Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel.