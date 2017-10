Wie goed doet, goed ontmoet

Lezers van de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad weten dat op zaterdag een streekgenoot vertelt hoe hij of zij zijn weekeinde doorbrengt. De persoon in kwestie mag ook een levensmotto uitkiezen. Als ik mijn gedachten laat gaan over wat ik zelf uit zou kiezen kom ik bij: 'Wie goed doet, goed ontmoet'. Dus mocht ik eens geportretteerd worden dan weet u mijn motto alvast.

Als Jezus in zijn befaamde rede vanaf de berg bij het meer de menigte toespreekt zegt hij, zo vertelt Lucas 6: behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld. En als iedereen zo denkt, dan leven we in een perfecte wereld. Mijn ouders waren vroeger lid van een caravanclub, en daar stond op de kampeerterreinen de aansporing: laat het toiletgebouw schoner achter dan je het hebt aangetroffen. Dat leek mij een ijzeren logica: dan eindig je altijd met een superschoon toilet. Op die kampeerterreinen klopte dat zeker. De gebouwtjes waren altijd zo spic en span dat het oprecht moeilijk was je aan de regel te houden en het toilet nóg netter te maken.

Ook op andere plekken in de bijbel staat deze regel, die wel de 'gulden regel' wordt genoemd. Soms ook negatief geformuleerd als: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het gaat in ieder geval om wederkerigheid. Maar het is mooier de positief geformuleerde belofte te gebruiken. 'Wie goed doet, goed ontmoet', dus.

Hoewel… belofte? Is het een soort garantie? Als jij goede werken doet, dan word je beloond? Is het een garantie dat je dan goed zult ontmoeten? Een garantie dat God sowieso goed voor jou zal zorgen? Dat geloof ik zelf nu weer niet. Dat zou betekenen dat goed doen een soort aflaat is om in de hemel te komen. Zo werkt het niet, zei Maarten Luther 500 jaar geleden, en hij scheidde zich met zijn protestantse vrienden af van de katholieke kerk waar dergelijk denken de praktijk was geworden.

Hoe het wel werkt is dat je je focust op wat je geeft, in plaats van op wat je ontvangt. Het bijbelse idee is dat God ons via de Heilige Geest de kracht heeft gegeven om goed te doen. Zonder dat we er meteen iets voor terug willen krijgen. Maar dat goed doen leidt er toe dat je jezelf ook goed voelt. En op die manier ook goed ontmoet.

P.S. Vooraankondiging: op zondagmiddag 19 november treedt dominee Marleen Blootens, een eigentijdse jonge vrouw (36) uit Amsterdam, aan als nieuwe dominee in onze protestantse gemeente. Ik nodig u van harte uit met eigen ogen te komen zien wie we hebben binnengehaald. Marleens afscheidsdienst in Amsterdam ging over hoe Jezus de tempel schoonveegde. Dat belooft wat voor Overschie!

Wubbo Tempel vanuit de Grote Kerk / wwwprotestantsegemeenteoverschie.nl