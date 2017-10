Musica wordt ‘In de Lugt’

Dat de gemeente Rotterdam het beheer van theater Musica afstoot is geen nieuws. Wie het beheer gaat overnemen waarschijnlijk wel: Dorien de Voogt gaat samen met Bureau Bannink het oude Musica veranderen in theater 'In de Lugt'. 'Het moet wat mij betreft - letterlijk en figuurlijk - een aardig gebouw worden', vertelt De Voogt. 'We gaan sparen voor een verbouwing om het pand op termijn toegankelijker te maken voor rolstoelen. Vanaf het begin gaan we van een uitje In de Lugt een echt andere ervaring maken. Die aardigheid zit hem in alle aspecten, in de details. Verzorgd, kwaliteit en met aandacht geldt als richtlijn voor de programmering, maar ook voor de service en de gastvrijheid. Bij In de Lugt moet je het van begin tot eind leuk hebben. Vanaf de binnenkomst waar je je welkom voelt, tot het vertrek waarbij je denkt hè dat was leuk, fijn dat ik geweest ben.'

Vrijwilligers zijn welkom 'We beginnen in januari maar de officiële datum voor het openingsfeestje is nog niet bekend. We willen een theater zijn voor Overschie, voor gezinnen met kinderen, maar zeker ook voor ouderen en jongeren. Ik ben nu bezig met het samenstellen van een vrijwilligersteam dat samen met ons In de Lugt van de grond wil tillen.' Informatie: www.cultuurrijk.nl