Gezellige zangochtend in Den Hoogenban

OVERSCHIE- Vrijdag 29 september j.l. was er in Den Hoogenban een gezellige zangochtend. Onder leiding van Marcella van der Heijden en Christine Zandberg zongen de bewoners van het verzorgingshuis de sterren van de hemel oud Hollandse – en Rotterdamse liedjes zoals Ketelbinkie, Naar de Speeltuin en Daar in dat Kleine Café aan de Haven. En daarbij een bakje koffie of thee met een heerlijke Tompouce, die Brecht van der Korput had meegebracht. Kees van der Meer speelde zijn vingers blauw en zong zijn stem rauw, de sfeer was geweldig en terugkomen doen we vast snel