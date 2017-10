Flinke brand in slaapkamer van portiekwoning

OVERSCHIE- Maandagavond 16 oktober j.l. rond 23.25 uur is een brand uitgebroken in een flatwoning op de 4e etage aan de Oost-Sidelinge. De hulpdiensten hebben bij aankomst het hele portiek uit voorzorg ontruimd. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.De bewoner van de uitgebrande woning was ten tijde van de brand niet aanwezig. De bewoner kwam tijdens de bluswerkzaamheden aanlopen en is opgevangen door de politie. Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling en zal kijken of er elders onderdak moet worden geregeld.